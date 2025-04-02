Trabzonspor 3-2 Bodrum FK | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Fırtına, Simon Banza ile 1-0 öne geçse de 2-1 geriye düşmekten kurtulamadı ancak Musatafa Eskihellaç'ın golüyle kısa sürede 2-2'yi yakalamayı başardı. 90 dakika eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda Oleksandr Zubkov ters ayağıyla muhteşem bir gole imza atarak takımını öne geçirdi ve skoru belirledi. Fırtına üç kırmızı kartın çıktığı mücadelede adını yarı finale yazdırdı ve Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte maçta atılan goller...