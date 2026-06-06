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ABD: 0 - Almanya: 1 Gol: Havertz
ABD: 0 - Almanya: 1 Gol: Havertz
Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 23:11
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