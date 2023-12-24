ÖZEL I İrfan Can Kahveci ile maçtan önce ne konuştu? takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı!

İsmail Kartal İrfan Can Kahveci ile ne konuştu? takvim.com.tr'ye açıkladı Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.





Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a, "İrfan Can Kahveci'yi orta sahada tercih etmenizin nedeni neydi? Kendisinin 8 numarada daha rahat ettiğini söylediği bir açıklaması olmuştu. Bu İrfan'ın isteği miydi? Maç öncesi kendisiyle görüştünüz mü?" sorusunu sordu.





İsmail Kartal, "Bu tamamen benim kararımdı. İrfan takımımızda 8 numara meziyetleri olan bir oyuncu. Kendisiyle konuştum oynayabilir misin diye. Oynayabilitim dedi. İkinci yarıda da İsmail'i o bölgeye çekip İrfan'ı sağa aldık ve oyun üstünlüğünü ele geçirdik." yanıtını verdi.