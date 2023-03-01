Haberler Spor Videoları "Omuz Omuza bağış kampanyası" I Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 milyon TL bağışta bulundu

"Omuz Omuza bağış kampanyası" I Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 milyon TL bağışta bulundu

"Omuz Omuza bağış kampanyası" I Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 milyon TL bağışta bulundu
01.03.2023 20:35 - Son Güncelleme: 01.03.2023 20:43

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:12
Fatih Karagümrük’ün golcüsü...
Spor 00:28
Fenerbahçe'den sonra şimdi de...
Spor 01:02
Sivasspor ve Başakşehir'in...
Spor 00:16
"Eski Aboubakar’ı herkese...
Spor 00:32
Fenerbahçe - Sevilla maçı ne...
Spor 00:28
UEFA’da var bizde niye yok!
Spor 00:30
Milli basketbolcu Alperen...
Spor 01:30
Dursun Özbek deprem bölgesine...
Spor 01:09
Zakharyan bombası
Spor 00:47
Muslera ne zaman dönecek? İşte...
Spor 00:48
Trabzonspor'un "deprem" temalı...
Spor 02:53
Fenerbahçe'den depremzedeler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde düzenlenen 'Omuz Omuza Bağış Kampanyası' başladı. İlk bağış ise Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 MİLYON TL bağışladı.

Spor Videoları
SON DAKİKA