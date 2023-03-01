"Omuz Omuza bağış kampanyası" I Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 milyon TL bağışta bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde düzenlenen 'Omuz Omuza Bağış Kampanyası' başladı. İlk bağış ise Gençlik ve Spor Bakanlığı 85 MİLYON TL bağışladı.