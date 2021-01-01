Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumu nasıl? Galatasaraylı Omar ne durumda? Canlı yayında flaş açıklamalar

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui’nin durumu hakkındaki son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı.

Dün akşam yaşanan talihsiz kazadan sonra Galatasaray camiası Omar Elabdellaoui'nin son durumunu merak ediyor. Gözünde hasar olabileceği belirtilen ve hastanede tedavisi süren Omar ile ilgili son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı.

İşte Omar'ın son durumu hakkında Dikme'nin canlı yayında aktardığı bilgiler...

İlk olarak şunu söyleyelim, hayati tehlikesi yok. Ancak görme yetisini kaybedip, kaybetmediği ile ilgili net bilgiyi verebilmek için ilerleyen saatlerde göz doktorunun kontrolünü bekliyoruz. Şu an gözünde bir ödem meydana geldi. O nedenle o ödemin geçmesi bekleniyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yeni yılı bekleyen ailesiyle birlikte Omar, havai fişek elinde patladı. Patladıktan sonra elinde, yüzünde ve özellikle gözünde ciddi yaralanmalar meydana geldi.

AMELİYAT OLACAK MI?

İlk olarak oturduğu sitenin ambulansıyla hastaneye getirildi. Bilinci açıktı. Kendisine sorulan sorulara doğru yanıtlar verdi. İlerleyen dakikalarda da Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Arda Turan hastaneye geldi. Bir operasyon durumu yok şu an. Ameliyat durumu yok.

GÖRME YETİSİNDE KAYIP VAR MI?

Ancak ödemin geçmesi bekleniyor. Görme yetisini kaybedip kaybetmediği ile ilgili şu an bir şey söylemek için çok erken. Yoğun bakımdan alındı. Odada doktoru bekliyor. İlerleyen saatlerde net bir açıklama gelmesi durumunda, hatta göz doktorunun kontrolünün ardından görme yetisi ile ilgili net bir bilgiyi yine paylaşacağız.