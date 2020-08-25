Ve Vedat Muriqi Lazio'da! Anlaşma sağlandı

25.08.2020 11:54

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ismi İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anılıyordu. A Spor'un haberine göre, 26 yaşındaki golcü isim İtalyan ekibi ile el sıkıştı. Transferin detaylarını Ahmet Selim Kul aktardı.