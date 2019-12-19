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Manisa FK - Kayserispor maçında kaçan gole kendisi bile inanamadı!

19.12.2019 14:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Manisa FK ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Manisa temsilcisinin golcü oyuncusu Sinan Kurumuş, takımının 1-0 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin 57. dakikasında topu boş kaleye gönderemedi. İşte o anlar...


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