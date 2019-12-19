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Trabzonspor 4-1 Altay | MAÇ ÖZETİ İZLE

19.12.2019 23:25

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, rövanş maçında bu avantajı çok iyi kullandı. A spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Altay'ı 4-1'lik skorla geçen Trabzonspor adını son 16'ya yazdırdı. Trabzonspor'un gollerini Sturridge (2), Ekuban ve Fernandes, Altay'ın tek golünü Marco Paixão attı. İşte Trabzonspor Altay maç özeti...


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