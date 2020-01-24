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"Sabaha kadar burdayık" diyen fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında

24.01.2020 11:58

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.


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