Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
"Sabaha kadar burdayık" diyen fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında24.01.2020 11:58
- "Sabaha kadar burdayık" diyen fenomen simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor antrenmanında
- Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
- Galatasaray - Çaykur Rizespor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Rövanş Maçı)
- MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 (2) - (4) 0 Trabzonspor ÖZET İZLE
- MAÇ SONUCU: Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor PENALTILAR İZLE (2-4)
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Türkiye Kupası)
- Denizlispor 1 - 0 Trabzonspor | Estupinan'ın golü
- Son dakika: Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da! Ünlü ismin transferini bu video ile duyurdular
- Denizlispor - Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Ziraat Türkiye Kupası)
- Yeni Malatyaspor 2 - 1 Sivasspor ÖZET İZLE - Ziraat Türkiye Kupası
- Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan Malatyaspor ağlarına harika gol
- Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı şifresiz canlı izle | A Spor CANLI İZLE (23.01.2020 Ziraat Türkiye Kupası)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.