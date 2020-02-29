Konyaspor-Kasımpaşa maçında İdlib'de şehit olan 33 askerimiz unutulmadı

Süper Lig'in 24.haftasında oynanan Konyaspor-Kasımpaşa maçında, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 33 askerimiz unutulmadı... Karşılaşma öncesi İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri tek tek okundu. Bu sırada isimleri okuyan stat spikeri gözyaşlarına hakim olamadı. Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.
Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.
Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünleri bayraklarla donatan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Stadın kuzey, güney ve maraton tribünlerinde dev Türk bayrakları açıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı.
Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi.
Maraton tribünde açılan "Nalçacılılar şehidini defnetmeye gitti" pankartı dikkati çekti.
Öte yandan, her iki takım oyuncuları siyah zemin üzerine, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Müsabaka, şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri tek tek okundu. Bu sırada isimleri okuyan stat spikeri gözyaşlarına hakim olamadı. Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.
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