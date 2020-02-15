Konyaspor Göztepe maçı canlı yayın anlatım izle 15.02.2020 16:38

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında henüz bileği bükülmeyen Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz ilk maçında galibiyet almak istiyor. Göztepe ise deplasmanda yakaladığı çıkışı sürdürmek peşinde. Konyaspor - Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve canlı yayın anlatımını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 22.haftasında Aykut Kocaman ile yollarını ayırıp Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Konysapor, yeni teknik direktörüyle ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Göztepe'de sakatlığı devam eden Poko ve sarı kart cezalısı durumunda bulunan kaleci Beto forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise stoper Selim Ay sarı kart cezasından dolayı kadroda yer alamayacak.

İLK 11'LER:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).

*Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.

*Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).

*İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).

*Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).

*Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor (Yeni Malatyaspor ile birlikte). Göztepe ise Kayserispor'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

*Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı