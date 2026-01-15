PODCAST CANLI YAYIN
GOL | Bodrumspor 0-1 Konyaspor (Morten Bjørlo)

GOL | Bodrumspor 0-1 Konyaspor (Morten Bjørlo)

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesinde Konyaspor, ilk yarının son anlarında sahneye çıkan Morten Bjørlo’nun 45. dakikada kaydettiği golle Bodrumspor karşısında 1-0 öne geçti.

Bunlar da Var

GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle