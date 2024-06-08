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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 20:38 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 20:49

İZLE I Aziz Yıldırım Ali Koç'un davetini kabul etti! "Bu akşam canlı yayına çıkacağız"

Son dakika haberleri... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç, kongrede konuşma yapmış ve "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım" demişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Yıldırım, canlı yayına çıkmayı kabul etti.

"BU AKŞAM CANLI YAYINA ÇIKACAĞIZ"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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