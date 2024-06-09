İZLE I Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya! Canlı yayında olay tartışma: Londra'daki FETÖ'cüler...

Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."

Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."

Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."

Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."

Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.