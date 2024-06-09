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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 01:24

İZLE I Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya! Canlı yayında olay tartışma: Londra'daki FETÖ'cüler...

Fenerbahçe'de ilk oturumu gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasında sert rüzgarlar esti. Bir ara tartışmanın da ötesine gitme potansiyeli taşıyan anların ardından Yıldırım Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı. Sonrasında ise Koç, kongrenin son anlarında yaptığı konuşmada eski başkanı bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeleri konusunda davette bulundu. Yıldırım da kabul etti. İki isim canlı yayında karşı karşıya geldi ve açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."

Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."

Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."

Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."

Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.

YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi
YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

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