İstanbulspor Trabzonspor maçı tamamlanamadı! İstanbulspor sahadan neden çekildi? İstanbulspor'u bekleyen ceza ne?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadelenin 68. dakikasında Onuachu'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Golün ardından İstanbulspor futbolcuları, maçın hakemi Ali Şansalan'a pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan golü verdi. Müsabakanın 74. dakikasında ise ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, saha kenarına gelerek oyuncuların soyunma odasına gitmesini söyledi. Karşılaşmayı takip eden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya inerek, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu. Bir süre devam eden konuşmalardan sonra İstanbulspor oyuncuları soyunma odasına gitti.

Hakem Ali Şansalan ve yardımcıları da daha sonra soyunma odasına giderken, müsabaka yarıda kaldı.

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Yorumcular ise sahadan çekilme olayına neden olan pozisyonu tartıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

NELER YAŞANDI?

Trabzonspor'un 2. golünden önce Florian Loshaj yerde kaldı ve İstanbulspor oyuncuları itiraz etti. Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularının soyunma odasına gitmesini istedi.

74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi.





Bunun üzerine ev sahibi takımın oyuncuları, uzun süre başkanı bu kararından dönmesi için ikna etmeye çalışsa da bu çaba işe yaramadı.





İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.





Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

ERTUĞRUL DOĞAN: "HAKEMLERLE İLGİLİ ŞİKAYETİ VARDI"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olayın ardından A Spor canlı yayınına bağlandı. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar.

Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı.

Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi.

İstanbulspor ve Ecmel Bey'in kararıdır. Maçtan sonra da teşekkürlerini ilettiler. Hakemleri de tebrik ettiler. Yanına gittik konuşmaya, ikna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Haklı olduğu çok ciddi konular var. Buna da şahidim. Onun dışında çok konuşulacak bir durum da değil.

ERMAN TOROĞLU: "POZİSYON NET PENALTI"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesine neden olan pozisyonu yorumladı.

Toroğlu, pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi.

"Pozisyon net penaltı. Ben İstanbulsporlu oyuncunun kendini attığını düşündüm ama adama net müdahale var!"

"Bütün hikaye VAR'daydı. Net penaltı! Hakemi izlemek için çağırmayan VAR'da art niyet ararım!"