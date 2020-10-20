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İçel İdman Yurdu Aslan Gök'ün Golüyle 1-0 öne geçti | Ziraat Türkiye Kupası

İçel İdman Yurdu Aslan Gök'ün Golüyle 1-0 öne geçti | Ziraat Türkiye Kupası
20.10.2020 19:08

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu, 13. dakikada Aslan Gök'ün attığı golle Payasspor karşısında 1-0 öne geçti.


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