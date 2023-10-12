HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI 📺 HR TR maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

EURO 2024 elemeleri D grubunda 6. maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, grup lideri Hırvatistan'a konuk oldu. Milliler 90 dakika boyunca etkili bir oyun sergiledi ve sahadan galip ayrılmayı başardı.

Türkiye'ye Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren gol, Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Golcü oyuncu, Salih Özcan'ın harika pasında savunma arkasına sarktı ve Livakovic'i avladı.

GRUPTAKİ SON DURUM



Milliler bu galibiyetle birlikte Ermenistan maçının ardından kaybettiği grup liderliğini geri aldı. 6 maç sonunda 13 puana ulaşan milliler, maç eksiği ile 10 puanı bulunan Hırvatistan'ın önünde yer aldı.

Sürpriz bir şekilde Letonya'ya kaybeden Ermenistan ise 6 maç sonunda 7 puanda kaldı. Maç eksiği bulunan Galler de 7 puan ve maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı.

Türkiye, Galler'i yenmesi halinde Almanya biletini kapmış olacak.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK YALNIZ BIRAKMADI



A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'a konuk olduğu karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşması protokol tribününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti. Öte yandan mücadeleyi eski spor bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da tribünden takip etti.

MONTELLA'NIN İLK KARŞILAŞMASI



A Milli Futbol Takımı'nda Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında alınan Japonya mağlubiyetinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Alman teknik adamın yerine daha önce Adana Demirspor'da da görev yapan Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan teknik adam, Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte A Milli Takım'daki ilk karşılaşmasında görev yaptı.

MİLLİLERDEN SÜRPRİZ 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 4'ü zorunlu 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Ermenistan maçında 11'de görev yapan Mert Günok, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder'in yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Cenk Özkacar'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendiren İtalyan teknik adam sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

SAVUNMA DEĞİŞTİ



A Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan karşılaşmasında savunma hattında değişiklikler yaşandı. Ermenistan karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları, Merih Demiral sarı kart cezası nedeniyle, Zeki Çelik ise teknik kararlar sonrasında Hırvatistan maçında görev yapamadı. Bu isimlerin yerine kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, savunmanın ortasında ise Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı forma giydi. Ermenistan karşılaşmasında savunmada değişmeyen tek isim ise Cenk Özkacar oldu.

OPUS ARENA'DAKİ İLK MİLLİ MAÇ



Öte yandan Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden Osijek'in sahası olan Opus Arena ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı.

Haziran ayında yapımı tamamlanan Opus Arena'da daha önce Adana Demirspor, Osijek ile karşı karşıya gelmişti. Lig ve Avrupa maçlarına ev sahipliği yapan Opus Arena'da ilk kez bir maç oynandı.