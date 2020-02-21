A Spor ekranlarında yayınlanan Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programında Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı.
Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı! "Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş..."21.02.2020 00:54
- Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı! "Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş..."
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