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Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı!

Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı! "Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş..."

21.02.2020 00:54

A Spor ekranlarında yayınlanan Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun spor gündeminin öne çıkan başlıklarını ele aldığı 'Kale Arkası' programında Hıncal Uluç, Erman Toroğlu ile ilgili anısını anlattı.


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