Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bir araya geldi! İşte ilk görüntüler 21.02.2020 18:22

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını görüşmeye davet etmişti. Bu çağrı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi. İşte büyük buluşmadan görüntüler.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.