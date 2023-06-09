Haberler Spor Videoları Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali yorumu! "Tarih yazmak istiyorum mutlu ve gururluyum"

Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali yorumu! "Tarih yazmak istiyorum mutlu ve gururluyum"

Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali yorumu! "Tarih yazmak istiyorum mutlu ve gururluyum"
09.06.2023 19:45 - Son Güncelleme: 09.06.2023 19:56

OTOMATİK OYNAT

Spor 03:38
Eski yıldızları "Efsane...
Spor 03:08
Süper Lig'de bir devir sona...
Spor 03:08
Rıza Çalımbay'dan ayrılık...
Spor 33:25
Burak Yılmaz 37 yaşında...
Spor 00:23
SON DAKİKA | UEFA Avrupa Ligi...
Spor 01:54
Galatasaraylı futbolcular,...
Spor 00:17
Galatasaray taraftarı...
Spor 03:48
Ankaragücü - Galatasaray...
Spor 00:44
Mesut Özil'den Başkan Erdoğan...
Spor 01:22
GOL | Ankaragücü 2-2...
Spor 01:26
GOL | Fenerbahçe 2-0 Sivasspor
Spor 02:03
GOL | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

Yarın akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi finali oynanacak, Inter ile Manchester City kapışacak. Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu diğer tarafta İlkay Gündoğan yer alacak. Milli futbolcu "İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." dedi.

Spor Videoları

"İKİMİZİN DE KALBİ TÜRK"

Hakan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu, "İlkay ağabeyle henüz konuşmadım. Onu yarın sahada göreceğim. Örnek aldığım bir futbolcu. İki Türk yarın sahada olacak. Birimiz Almanya, birimiz Türk Milli Takımı'nda oynuyoruz. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." şeklinde yanıtladı.

"TRAFİĞE ÇOK ŞAŞIRDILAR"

Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR DURUM"

Yarın akşam İstanbul'da oynayacak olmak benim için çok özel bir durum. Finalin tamamen keyfini çıkarmak istiyorum. En iyi performansımızı göstermek zorundayız. Türklerin beni destekleyeceğini düşünüyorum çünkü ben Türk Milli Takımı için oynuyorum

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Ülkemde tarih yazmak istiyorum, inşallah herkesi gururlandırırım. Sahaya kalbimizi ortaya koyacağız. Hamit (Altıntop) abi bana sen bu kupayı kaldıracaksın, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcusu olacaksın dedi

SON DAKİKA