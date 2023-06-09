Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali yorumu! "Tarih yazmak istiyorum mutlu ve gururluyum"

"İKİMİZİN DE KALBİ TÜRK"

Hakan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu, "İlkay ağabeyle henüz konuşmadım. Onu yarın sahada göreceğim. Örnek aldığım bir futbolcu. İki Türk yarın sahada olacak. Birimiz Almanya, birimiz Türk Milli Takımı'nda oynuyoruz. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." şeklinde yanıtladı.

"TRAFİĞE ÇOK ŞAŞIRDILAR"

Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR DURUM"

Yarın akşam İstanbul'da oynayacak olmak benim için çok özel bir durum. Finalin tamamen keyfini çıkarmak istiyorum. En iyi performansımızı göstermek zorundayız. Türklerin beni destekleyeceğini düşünüyorum çünkü ben Türk Milli Takımı için oynuyorum

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Ülkemde tarih yazmak istiyorum, inşallah herkesi gururlandırırım. Sahaya kalbimizi ortaya koyacağız. Hamit (Altıntop) abi bana sen bu kupayı kaldıracaksın, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcusu olacaksın dedi