UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde takımlarımız rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler; GS Rangers maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? sorularını arama motorlarından aratmaya başladılar. İşte karşılaşmaya dair detayları....

GS Rangers maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağı tamamlandı. Şimdi ise sıra bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek rövanş karşılaşmalarında. İlk maçını deplasmanda oynayan Galatasaray, Danimarka'nn Randers takımı karşısından 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Peki, Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Dördüncü hakem ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

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