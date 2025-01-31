Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 15:34

Az Alkmaar nerenin takımı, hangi ülkede?



Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar, başarılı performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 1967 yılında kurulan ve Alkmaar şehrini temsil eden kulüp, Hollanda futbolunun köklü takımları arasında yer alıyor.

AZ Alkmaar, tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu 1981 yılında kazanırken, 2008-09 sezonunda ise ikinci kez Hollanda'nın en büyüğü olmayı başardı. 2006-07 sezonunda ise son haftaya lider giren takım, son maçtaki mağlubiyet nedeniyle şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

Son yıllarda genç yetenekleriyle ve istikrarlı performansıyla ön plana çıkan AZ Alkmaar, Hollanda futbolunda güçlü bir konumda bulunuyor. Kulüp, Avrupa kupalarında da etkili sonuçlar alarak uluslararası arenada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.