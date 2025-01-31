Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 11:30

Fenerbahçe Kulübü, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ve kulübü ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Ayrıca, Mimovic'in sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a doğru yola çıktığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."