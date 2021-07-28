Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven | Galatasaray elendi! Yeni rakip: İskoç ST Johnstone

GS maç sonucu son dakika! Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1 kaybettiği maçın rövanşına çıktı.

İlk yarıda üstün oynayan PSV takımı golü de buldu. 37. dakikada sahneye çıkan Madueke, topu ağlara gönderdi ve temsilcimizin 1-0 geriye düştüğü golü attı.

Galatasaray, ilk yarıda az da olsa pozisyonlar bulsa da rakip kaleyi havalandıramadı ve devre arasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.





GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

İkinci yarıda da üstün oynayan taraf Hollanda temsilcisiydi. Rakip kaleye tehlikeli gelen PSV, golü de buldu.

59. dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlara gönderen Van Ginkel, takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Bu golden sonra Fatih Terim yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalışsa da sarı-kırmızılı ekip oldukça etkisiz bir performans gösterdi.

PSV'de Boscagli, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray rakibi 10 kişi kaldıktan sonra etkisini biraz da olsa artırdı ve 84. dakikada Diagne'nin golüyle farkı 1'e indirdi.





MAÇTAN DAKİKALAR

15' Sekidika'nın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

17' Aytaç Kara'nın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top dışarı çıktı.

24' Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

29' PSV gole yaklaştı! van Ginkel ceza sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.

37' Madueke'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Noni Madueke

45' İlk yarı sona erdi





İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

46' Galatasaray'da Mohamed yerini Diagne'ye bıraktı.

46' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz yerini Babel'e bıraktı.Baris Yilmaz - Ryan Babel

51' PSV gole yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top dışarı çıktı.

55' Galatasaray etkili geldi! Hızlı gelişen kontratakta sağ kanattan Sekidika'nın yaptığı orta dışarı çıktı.

58' PSV gole yaklaştı! Zahavi'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.

59' Sağ kanttan gelen ortada Marco van Ginkel'in ön direkte yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti.Gol - Marco van Ginkel

65' Ceza yayından kazanılan serbest vuruşta topun başına Ömer Bayram geldi. Ömer'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.





74' Boscagli, Diagne'ye arkadan yaptığı müdahele sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.İkinci Sarı - Olivier Boscagli

84' GOL | Sol kanattan Emre Taşdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Diagne'nin düzgün vuruşunda top PSV ağlarıyla buluştu.Gol - Mbaye Diagne

89' Sol kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Sekidika'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.