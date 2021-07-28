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Antalyaspor Ümraniyespor maçı özeti izle | Antalyaspor 1-1 Ümraniyespor

Antalyaspor Ümraniyespor maçı özeti izle | Antalyaspor 1-1 Ümraniyespor
28.07.2021 22:03 - Son Güncelleme: 28.07.2021 22:19
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Antalyaspor Ümraniyespor maçı özeti izle! Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın golleri 6. dakikada Ümraniyesporlu oyuncu Kehinde ve 60. dakikada Antalyasporlu futbolcu Fredy Ribeiro'nun ayağından geldi. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri...


Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 9 numaralı sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor, 6'ncı dakikada Kehinde'nin attığı gole 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Antalyaspor'dan Fredy Ribeiro 60'ncı dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

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