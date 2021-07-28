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Altay Giresunspor maçı özeti izle | Altay 3-0 Giresunspor

Altay Giresunspor maçı özeti izle | Altay 3-0 Giresunspor
28.07.2021 22:17 - Son Güncelleme: 28.07.2021 22:20
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Altay Giresunspor maçı özeti izle! Süper Ligin iki yeni ekibi Altay ile Giresunspor, yeni sezon öncesinde Erzurum'da karşı karşıya geldi. 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 44 yıl sonra Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Giresunspor'u 3 0'lık net bir skorla mağlup etti. Altay'a galibiyete getiren golleri 16'ncı dakikada Kappel, 52'nci dakikada Deniz Kadah ve 56'ncı dakikada Eren Erdoğan kaydetti. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri...


Süper Ligin iki yeni ekibi Altay ile Giresunspor, yeni sezon öncesinde Erzurum'da karşı karşıya geldi. 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 44 yıl sonra Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Giresunspor'u farklı yendi: 3-0.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 7 numaralı sahada oynanan karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri; 16'ncı dakikada Kappel, 52'nci dakikada Deniz Kadah ve 56'ncı dakikada Eren Erdoğan kaydetti. Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk hazırlık maçında gösterdiği performansla Süper Lig öncesinde ümit verdi.

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