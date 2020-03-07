Göztepe - Medipol Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE 07.03.2020 17:08

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı. Göztepe - Medipol Başakşehir maçına dair tüm ayrıntılar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr farkıyla sizlerle...

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

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Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Göztepe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek

Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.