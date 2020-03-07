Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE 07.03.2020 16:52

Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bir maç eksikle ligde 2.sırada. Öte yandan Gaziantep FK ligde, 31 puanla 9. sırada yer alıyor. Gaziantep FK'nın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. Mücadelenin VAR'ı ise Özgüç Türkalp... Gaziantep Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr farkıyla sizlerle...

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezasını kupa maçında tamamlayan John Obi Mikel, yeniden ilk 11'e dönüyor..

Gaziantep FK'nın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. Mücadelenin VAR'ı ise Özgüç Türkalp...

Trabzonspor ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler; Erce, Hüseyin Türkmen, Messias, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, A. Ömür

Gaziantep FK 11'i: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanırken (1B); Gaziantep'te oynanan tek karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı (2002/03 Türkiye Kupası).

*Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasından tek galibiyet çıkarabilmişti (3B 4M). Gaziantep FK'nın bu sezon evinde üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

*Süper Lig'de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi.

*Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 7B), tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor'dan aldı (1-2).

*Bu sezon Süper Lig'de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK'nın (6), rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

*Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında (1/25), en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında (10/25) kalesinde gördü.

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

*Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth (8), bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu (1.6 şutta 1 gol).

*Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 2 asist).

*Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u mağlup edemeyen Marius Sumudica (1B 2M), son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti (0-4 & 1-4).