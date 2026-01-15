SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Eyüpspor 0 - 1 Iğdır FK (Özder Özcan)GOL | Eyüpspor 0 - 1 Iğdır FK (Özder Özcan)Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 16:04 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Iğdır FK, Özder Özcan'ın 25. dakikada attığı gol ile Eyüpsor karşısında durumu 1-0'a getirdi.Bunlar da Var 00:28GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:59GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor 14.01.2026ÇarşambaCANLI YAYIN