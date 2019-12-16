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Göksel Gümüşdağ resmen açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

16.12.2019 16:34

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili "Arda Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız." ifadelerini kullandı.


TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Biz Arda'yı Barça'dan getirirken önceliği her zaman Galatasaray olduğunus söylemişti bize. Arda, Galatasaray ile ilgili bir düşüncesi var dediğinde ben ona o şansı veririm. Arda, o camianın önemli oyuncularından biri. Şu an istediğimiz noktaya gelmedi. Arda çok önemli başarılar yaşatmış bu ülkeye. Kendisi o kararı verdiği zaman, bizle konuştuğu zaman biz ona yardımcı oluruz. Şu ana kadar ne kulüple ne Arda ile ilgili bir görüşmemiz olmadı. 'Galatasaray olmazsa Başakşehir'i tercih ederim' demişti. Çok da doğal. Çünkü onun bugünlere gelmesinin en büyük sebebi Galatasaray. Kendisine benim de sözüm vardı."

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