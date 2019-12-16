Hırvatistan'daki İstiklal Marşı skandalına sert tepki: Bu terbiyesizliği kınıyoruz 16.12.2019 12:26

Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesildi. Marşı milli sporcular tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu terbiyesizliği kınıyoruz." diyerek sert tepki gösterdi.

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı skandalı yaşandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.

Yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.

ALBAYRAK: BU BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu yaşadığımız 3. tahlihsizlik. Artık buna bir eksiklik bir noksanlık ya da gözden kaçma olarak bakmıyoruz. Biz kasıt arıyoruz çünkü bunun daha öncesinde Milli Takımımız da Sırbistan'da böyle bir olaya şahit oldu. Yine galip geldiğimiz bir maçın sonunda İstiklal Marşımızı çalmamışlardı. Bulgaristan'da gene ülkemizi teslim eden Zeytinburnu takımımız da galip geldiğinde aynı şekilde İstiklal Marşımızı yarım bırakmışlardı. Çocuklarımız her zaman olduğu gibi İstiklal Marşını kol kola girerek bağıra bağıra söyledikleri gibi şimdi de dün yaşadığımız olayda da bağıra bağıra İstiklal Marşımızı söylediler. Bu anlamda kabul etmiyoruz. Kınadığımı da sosyal medya aracılığı ile de paylaştım. Çünkü çocuklarımız hep ülkemizi teslim ediyorlar ve o maçlara yıl boyunca antrenmanlarda çalışarak hazırlanmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir saygısızlıktır. Ama gerekeni yaptık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.