Tuzlaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı yayın izle 17.12.2019 13:01

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışacak. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istiyor. Peki, Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, ilk müsabakada elde ettiği 2-0'lık skor avantajıyla turu geçmeyi hedefliyor.

Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası rövanş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK 5. tur rövanş maçı Tuzlaspor Galatasaray karşılaşması 17 Aralık Salı günü saat: 20.45'te Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Müsabaka A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı haberimizde bulunan A SPOR canlı yayın bağlantısından maç saatinde keyifle izleyebilirsiniz...

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ASLAN'A TUR İÇİN 3 FARKLI SKOR GEREKİYOR

ZTK'da sarı-kırmızılı ekip sahasında oynadığı maçta 2-0'lık mağlubiyet yaşadığı için, deplasmanda tur atalayabilmesi için Tuzlaspor'dan gol yememesi ve 3 farklı skora imza atarak mağlup etmesi gerekiyor.