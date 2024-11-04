Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 13:22

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

GFB LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

GÖLBAŞI VE 6 KİŞİ YAKALANDI

Cem Gölbaşı ile birlikte altı kişi daha yakalandı ve yedi şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosu çektirilen ve sahte bir sosyal medya hesabından videosu paylaşılan Burhan İ. isimli kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi.