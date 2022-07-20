Gaziantep FK eski Fenerbahçeli Markovic ile anlaştı!

Gelecek sezon ligde iddialı takımlar arasında yer almak isteyen Gaziantep FK, olay yaratacak bir transferin altına imzasını attı. Güneydoğu temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe ve Liverpool formaları da giyen Lazar Markovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...