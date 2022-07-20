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Gaziantep FK eski Fenerbahçeli Markovic ile anlaştı!

Gaziantep FK eski Fenerbahçeli Markovic ile anlaştı!
20.07.2022 16:21

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Gelecek sezon ligde iddialı takımlar arasında yer almak isteyen Gaziantep FK, olay yaratacak bir transferin altına imzasını attı. Güneydoğu temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe ve Liverpool formaları da giyen Lazar Markovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

LIVERPOOL'DA DA OYNAMIŞTI

Yıldız futbolcu, genç yaşında Lİverpool kadrosunda da yer almıştı. İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye kiralanan futbolcu, kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu.

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