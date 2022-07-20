Gaziantep FK eski Fenerbahçeli Markovic ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
LIVERPOOL'DA DA OYNAMIŞTI
Yıldız futbolcu, genç yaşında Lİverpool kadrosunda da yer almıştı. İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye kiralanan futbolcu, kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu.