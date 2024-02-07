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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 17:15 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 18:28

Gaziantep Fenerbahçe CANLI İZLE! 📺 Gaziantep (GFK) - (FB) Fenerbahçe MAÇI İZLE ŞİFRESİZ! ⚽ GFKvFB maç sonucu özet izle! 🏆

Gaziantep Fenerbahçe maçı CANLI İZLE... 📺 Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Gaziantep (GFK) ile Fenerbahçe (FB) karşı karşıya geliyor. 📍 Kalyon Stadyumu'nda saat 🕖 20.45'te başlayan mücadeleyi haberimizin içinden A Spor farkıyla şifresiz naklen canlı yayında takip edebilir, maç sonucu ise GFKvFB maç özetini izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Gaziantep (GFK) ile Fenerbahçe (FB) karşı karşıya geliyor.

⚽ GAZİANTEP (GFK) - (FB) FENERBAHÇE MAÇINI 📺 NAKLEN ŞİFRESİZ TIKLA İZLE! 🏆

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe bugün saat 20.45'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da da Emre Malok görev yapacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 🕖 20.45'te A spor kanalında canlı yayında naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

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