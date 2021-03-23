Haberler Video Spor Videoları Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasının çalınma anı videosunu izle

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasının çalınma anı videosunu izle

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasının çalınma anı videosunu izle
23.03.2021 09:55
Ana Sayfa 06:05
Taciz iddiasına meydan dayağı
Ana Sayfa 01:59
Yunanistan'dan bir tahrik...
Ana Sayfa 00:59
10 güne teslim olmazsa...
Ana Sayfa 01:22
Ceviz büyüklüğündeki dolu...
Ana Sayfa 00:40
Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu...
Ana Sayfa 01:34
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:05
Alev Alev 20. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:05
Uyanış Büyük Selçuklu 26....
Ana Sayfa 00:54
Oyuncu Ekin Koç’un kardeşi...
Ana Sayfa 02:32
Mehmet Ali Erbil’den ‘’Baton...
Ana Sayfa 02:02
Muharrem İnce üniversite...
Ana Sayfa 00:32
Deren Talu'nun yeni pozları...

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışverişe giden futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Spor Videoları