Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi! Taraftarlardan görkemli karşılayış

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bilirdi. Galatasaray'ın prensipte anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Zaha'yı taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı. Havalimanına akın eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Zaha'yı coşkuyla karşıladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray, transfer görüşmelerinde bulunduğu Wilfried Zaha'yı karşılamak için taraftarlarını Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne davet etti.

Bunun üzerine sarı-kırmızılı ekibin taraftarları havalimanına akın etti.

'STADYUMU GÖRMEK İSTİYORUM'

Kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, "Çok mutluyum. Bir an önce takım arkadaşlarımla bir arada olmak ve stadyumu görmek istiyorum. Taraftarın coşkusunu biliyorum" dedi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Yıldız oyuncu ayağının tozuyla Sarı-Kırmızılı taraftarlara üçlü de çektirdi.

F.BAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe'nin aylardır istediği, uzun süredir kıran kırana pazarlık yapıp ikna edemediği Wilfried Zaha'yı sessiz sedasız bir operasyonla Galatasaray bitirdi.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.