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SON DAKİKA I Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi belli oldu!

SON DAKİKA I Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi belli oldu!
24.07.2023 18:38

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı, 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını açıkladı.


"DEVRE ARASINDA OYNANACAKTIR"

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
"2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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