Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: Biz bu olaylara boyun eğmeyiz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Atina'da yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, ‘’Bu hoş bir davranış şekli değil. Ne tarz, ne tavır, ne hareket tarzı… Hiç hoş değil. Biz bunları ne kaldıracak ne de boyun eğecek insanlar veya kulüp değiliz.” dedi.

BUNU GALATASARAY'A YAPILMIŞ BİR ŞEY OLARAK GÖRMÜYORUM

"Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Nereye yapıldığı çok açık. Şahsımıza veya takımımıza özgün bir şey değil. Bu hoş bir davranış şekli değil. Ne tarz, ne tavır, ne hareket tarzı… Hiç hoş değil. Biz bunları ne kaldıracak ne de boyun eğecek insanlar veya kulüp değiliz."

"Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görevdir. Damga vurdukları insanları geri çağırdılar. Tam bir komedi. Bu ayıp bir şeydi. Hoş bir şey değil."