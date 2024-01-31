Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/rLws3erAld — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2024







İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

CİMBOM VEDA MESAJI YAYIMLADI



Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 8 maçta görev alan ve 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.