2020-2021 fikstür çekimi sonrası A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Lemina ve Jean Michael Seri konusuna da açıklık getirdi. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" açıklamasında bulunan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması
26.08.2020 22:35
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