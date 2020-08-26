Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması

26.08.2020 22:35

2020-2021 fikstür çekimi sonrası A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Lemina ve Jean Michael Seri konusuna da açıklık getirdi. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" açıklamasında bulunan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi.