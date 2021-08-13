Futbolseverlere müjde! Süper Lig maçlarının özetleri A Spor'da

Süper Lig heyecanı bugün son şampiyon Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçla başlayacak. Futbolseverlere A Spor'dan bir müjde geldi. Süper Lig maçlarının özetleri A Spor'da yayınlanacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının özetini bu akşam 22:15'te A Spor'dan izleyebilirsiniz.
Süper Lig'in ilk maçı olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşması 22:15'te A Spor'da yayınlanacak Takım Oyunu programında olacak.Sporseverlere büyük müjde.
4 BÜYÜKLERİN MAÇ ÖZETLERİ A SPOR'DA
Birbirinden önemli transferler yapan Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Mesut Özil ve Pelkaslı Fenerbahçe, yeni isimleriyle dikkat çeken Galatasaray, A Spor'da!
Süper Lig maçlarının özetleri artık A Spor'da! Bu akşamdan itibaren maç özetlerini A Spor'dan takip edebileceksiniz.
İŞTE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar