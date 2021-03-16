Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın değerlendirmesi: "Serpil hocanın (Serpil Hamdi Tüzün) şeyleri bunlar, hafızasına iyi kaydetmiş"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

A Spor ekranlarında yayınlanan karşılaşmayı yorumlayan Beşiktaş'ın efsane oyuncusu, spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SERGEN ÇOK İYİ HAFIZASINA KAYDETMİŞ BUNLARI"

Uçar, "Beşiktaş'ın 2'li 3'lü baskıları var. Beşiktaş genç takımında oynadığım yıllar geldi aklıma. Serpil hocanın (Serpil Hamdi Tüzün) şeyleri bunlar, Sergen çok iyi hafızasına kaydetmiş bunları'' ifadelerini kullandı.