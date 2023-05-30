Haberler Spor Videoları Fenerbahçeli taraftarlar stat dışında oturarak yönetimi protesto ettiler! "Ali koç istifa"

Fenerbahçeli taraftarlar stat dışında oturarak yönetimi protesto ettiler! "Ali koç istifa"

Fenerbahçeli taraftarlar stat dışında oturarak yönetimi protesto ettiler! "Ali koç istifa"
30.05.2023 23:37 - Son Güncelleme: 31.05.2023 00:05

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:44
Mesut Özil'den Başkan Erdoğan...
Spor 01:22
GOL | Ankaragücü 2-2...
Spor 01:09
GOL | Ankaragücü 1-0...
Spor 01:26
Fenerbahçe Sivasspor maçında...
Spor 00:11
Sakaryaspor-Eyüpspor maçının...
Spor 00:11
Sakaryaspor-Eyüpspor maçının...
Spor 01:01
SON DAKİKA I Ümraniyespor,...
Spor 03:48
İstanbulspor-Galatasaray...
Spor 00:12
Galatasaray Başkanı Dursun...
Spor 01:00
Maçta penaltı beklentisi! İşte...
Spor 01:11
PSG Lionel Messi konusunda...
Spor 00:49
Ünlü basketbolcu Florya'da...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Lider Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Maçın son anlarında tribünlerde başlayan "yönetim istifa" sesleri, daha sonra stat dışına da taşındı. Bazı taraftarlar stadyumun protokol girişi önünde oturma eylemi yaparken, sık sık yönetime tepkiler gösterildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istifaya çağrıldı.

Spor Videoları
SON DAKİKA