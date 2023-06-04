Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Galatasaray: 123 Fenerbahçe: 148

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün 395. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı Kırmızılılar ise123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 kez yenişemedi. Kanarya'nın 538 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi. Tarafların ligdeki 131 maçında ise Fener 52, Cim Bom 36 kez kazandı.

Aslan üstünlüğü ele alıyor

Genel karnede Fenerbahçe önde ama Galatasaray son yıllarda ağır basan taraf oldu. Ezeli rakipler arasındaki son 10 maçlık periyotta 5 mücadele berabere sona ererken, Cim Bom'un 3, Fener'in 2 galibiyeti bulunuyor. Aslan'ın 11 golüne, Kanarya 8 golle karşılık verdi.

Son haftada hükmen galibiyet

Galatasaray, bugünkü Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar son hafta Hataysporile karşılaşacaktı. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı Hatayspor'un ligde çekilmesiyle Cim Bom son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galip sayılacak.

Ligde 4 maçlık seriyle çıkıyor

Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Ligde son olarak 32. haftada deplasmandaki Beşiktaş derbisinde yenilen Sarı-Kırmızılılar, daha sonra Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etti.

İç sahadaki karne müthiş

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde17 maça çıktı. Sarı Kırmızılılar, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 38 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cim Bom sahasında son olarak Sivasspor ile mücadele etti ve 2-0 kazandı.

Tam 16 maçtır evde yenilmiyor

Cim Bom ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 maçta yenilmedi. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

En az gol yiyen takım

Haftalardır ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, zirveyi kimselere kaptırmadı. 34 lig maçında kalesinde 27 gol gören vetam 15 maçta kalesini gole kapayan Aslan, bu alanda hâlâ lider. 77 gollü Cim Bom, en çok gol atan takımlar arasında da Fenerbahçe'yi (84) 2. sırada takip ediyor.