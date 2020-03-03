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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş istifa açıklaması: Yönetimden ricada bulundular

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş istifa açıklaması: Yönetimden ricada bulundular

03.03.2020 20:25

Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Fenerbahçe'nin başında son kez sahaya çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşma öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yanal, ayrılık kararına rağmen takımın başında maça çıkmasıyla ilgili "Bir istişare sonucu buradayım. Bu hafta bu kararı aldık ama Trabzonspor maçı çok yakın olduğu için yönetimden böyle bir ricada bulundular." ifadelerini kullandı.


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