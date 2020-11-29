Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıllık seriye noktayı koydu. Dev derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" ifadelerini kullandı.

"HAKEM BİR KULÜBE YAKINSA BU FENERBAHÇE DEĞİL"

Hakem ile ilgili çıkan iddialara da değinen Alper Pirşen, "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" dedi.

"BİZİM İNANCIMIZ TAM"

Pirşen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundan dönmeyeceğini herkes bilsin istiyorum. Bizim hala inancımız tam" ifadelerini kullandı.