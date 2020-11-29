Haberler Video Spor Videoları Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil"

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil"

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen:
29.11.2020 22:21
Ana Sayfa 06:49
F.Bahçe cephesinden flaş...
Ana Sayfa 00:32
Toroğlu'ndan flaş yorum! "Sosa...
Ana Sayfa 01:22
Toroğlu "Beşiktaş mağlup...
Ana Sayfa 01:12
Esra Erol'un pabucunu dama...
Ana Sayfa 00:59
Toroğlu'dan flaş penaltı...
Ana Sayfa 01:31
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:24
İçişleri'nden 81 ile yeni...
Ana Sayfa 02:27
'Yılların arkadaşı celladı...
Ana Sayfa 04:51
Alpaslan Derman'ı tarihe...
Ana Sayfa 01:06
Hercai'nin Hazar'ının eşi de...
Ana Sayfa 02:41
Korona böyle hasar veriyor
Ana Sayfa 01:14
Acun Ilıcalı'nın sonunda...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıllık seriye noktayı koydu. Dev derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce bariz faul olduğunu ifade eden Pirşen, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert tepki gösterdi.

"HAKEM BİR KULÜBE YAKINSA BU FENERBAHÇE DEĞİL"
Hakem ile ilgili çıkan iddialara da değinen Alper Pirşen, "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" dedi.

"BİZİM İNANCIMIZ TAM"
Pirşen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundan dönmeyeceğini herkes bilsin istiyorum. Bizim hala inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Spor Videoları