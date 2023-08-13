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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 21:13 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 21:29

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi! Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı. Yapılan açıklamda, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.




Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Cengiz'in bonservisi için Olimpik Marsilya Kulübüne 15 milyon avro bonservis bedelinin 4 sene içinde ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.




FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ
Öte yandan Cengiz Ünder'in transferi Fenerbahçe tarihinin en pahalı trasnferi oldu.




Cengiz Ünder için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco katıldı.




Attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:




"Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum."




Fenerbahçe taraftarına da mesaj yollayan milli futbolcu, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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