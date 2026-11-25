Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İlk 8 hedefimiz için kalan iyi sonuç almalıyız
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis basın toplantısında konuştu. Taraftar desteğinden yoksun çıkacakları maçta güzel bir oyun beklediğini belirten Reis, CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol'un mücadeleci takımlar kurduğunu ve rakibin puana daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Reis, Avrupa'da ilk 8 hedefi için kalan üç maçtan iyi sonuç almaları gerektiğini vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor