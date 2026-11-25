Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalar: İlk 24 hedefi ve hayal vurgusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Aston Villa galibiyeti yorumu: Taktiksel olarak iyi oynadık

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağa yıldırım çarptı, uçuş sırasında çok ciddi türbülanslar yaşandı

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağa yıldırım çarptı, uçuş sırasında çok ciddi türbülanslar yaşandı