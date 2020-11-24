Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Turkuvaz Medya'nın resmi yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bu önemli maç, A Spor'dan naklen ve canlı ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Sivas Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kendi sahasında Sivas Belediye'yi konu ediyor. Süper Lig'deki iyi gidişatını sürdüren sarı lacivertli takım bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın peşindeyken, konuk ekip ise bir sürprize imza atmak istiyor. Fenerbahçe Sivas Belediye maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ise futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Sivas Belediye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

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FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında kendi sahasında Sivas Belediye'yi konuk edecek. 21.00'da başlayacak olan müsabakanın yayın kanalı bilgileri de belli oldu.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası dördüncü turunda Fenerbahçe ile Sivas Belediye arasında oynanacak müsabaka 21:00'da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.